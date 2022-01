Acidentes matam mais de 70 pessoas em sete dias

Setenta e uma pessoas morreram e 298 outras ficaram feridas, em Angola, no período de 17 a 23 de Dezembro, em consequência de 266 acidentes de viação.

Dados do Comando-Geral da Polícia Nacional (PN) a que a ANGOP teve acesso esta segunda-feira, em Luanda, indicam que 33 por cento dos casos foram atropelamentos.

Destacam-se as províncias de Luanda, Huambo e Huila, com 62, 25 e 24 acidentes, respectivamente.

No mesmo período, segundo a PN, foram detidos mil e cinco suspeitos de envolvimento em roubos, furtos, agressões sexuais e físicas, bem como apreendidas 41 armas de fogo de diversos calibres, com realce para Luanda (17).

A polícia também apreendeu 70 viaturas, 119 motorizadas e 115,462kg de liamba.

No âmbito do patrulhamento, foram montados sete mil 480 postos fixos, 10 mil 761 patrulhas apeadas, duas mil 575 patrulhas auto e policiamento em locais de concentração massiva, com 33 mil 80 elementos.

A PN registou 371 crimes fronteiriços com a República Democrática do Congo, sendo 326 por transgressões de movimento migratório, 38 por contrabando de combustível, dois por contrafacção de estupefaciente e cinco de mercadorias, que resultaram na detenção de mil 201 pessoas, dos quais mil 177 cidadãos desse país.

Na fronteira com a Namíbia foram registados 20 crimes fronteiriços, sendo 10 por transgressão de movimento migratório, quatro por contrabando de combustível e seis por mercadorias não declarada, que resultaram na detenção de 97 indivíduos, 50 dos quais angolanos, que se faziam acompanhar por 47 namibianos.