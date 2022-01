Selecções africanas com mais presenças em mundiais de futebol

Camarões | 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 e 2014

Camarões é a selecção africana que mais vezes jogou o mundial de futebol. O melhor campeonato do futebol para os Camarões foi no Mundial de 1990, na Itália. A selecção camaronesa chegou até aos quartos de final, onde foi eliminada pela Inglaterra por 3-2. Nessa equipa mítica dos Camarões figurou Rogger Milla, uma lenda do futebol africano.



Nigéria | 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 e 2018

Nos último 30 anos, a Nigéria falhou apenas o Mundial de 2006! Na altura, perdeu o lugar para a Angola na fase de apuramento. No entanto, a seleção nigeriana de futebol nunca conseguiu passar dos oitavos de final.



Tunísia | 1978, 1998, 2002, 2006 e 2018

É uma das equipas africanas que disputou mais fases finais de campeonatos do mundo, mas nunca conseguiu passar a fase de grupos. A última participação foi no último mundial realizado na Rússia (2018), num grupo com Bélgica e Inglaterra, duas equipas que chegaram às meias-finais.



Marrocos | 1970, 1986, 1994, 1998 e 2018

Vinte anos depois, a seleção de Marrocos voltou a disputar um mundial de futebol. Neste momento, vive uma das melhores gerações da sua história, com jogadores como Hakimi, Harit ou Ziyech.



Argélia | 1982, 1986, 2010 e 2014

É o actual campeão africano e das melhores equipas a nível talento. A Argélia falhou o mundial e 2018, mas em 2014, foi um dos destaques no Brasil. Foi eliminada nos oitavos de final pela Alemanha, que viria a ganhar o “tetra” mundial, mas apenas no prolongamento. Com a atual equipa com jogadores como Brahimi, Mahrez, Slimani ou Benrahma, a Argélia está aí para as curvas…



Gana | 2006, 2010 e 2014

Uma seleção com muito talento, mas com pouca história em provas FIFA. No entanto, em 2010, no Mundial da África do Sul, o Gana chegou ao quartos de final e a história podia ter sido diferente, não fosse Luis Suárez, jogador do Uruguai, ter metido a mão que impediu o golo da vitória ao Gana. Na altura, houve penálti, mas Gyan falhou…



Costa do Marfim | 2006, 2010 e 2014

É uma das seleções africanas mais talentosa desde a entrada no novo milénio. A Costa do Marfim, na era de Drogba, irmãos Touré, Kalou e muitos mais, conseguiu qualificar-se para três fases finais de Mundiais, mas foi sempre eliminada nas fases de grupos.



África do Sul | 1998, 2002 e 2010

Foi na África do Sul que se jogou um dos campeonatos do mundo mais “queridos” pelos adeptos de sempre. EM 2010, o continente africano recebeu pela primeira vez a maior competição de futebol do mundo. O primeiro momento guardado no baú das memórias é o golo de Tshabalala (foto), frente ao México. Nota: A África do Sul foi impedida de jogar provas FIFA entre 1966 e 1990 devido ao Apartheid.

Egipto | 1934, 1990 e 2018

O último Mundial foi para esquecer para o Egipto, de “Moh Salah”. O Egipto terminou no último lugar do grupo A, perdendo inclusive para a Arabia Saudita. A melhor campanha do Egipto foi logo na primeira vez que jogou o Mundial, em 1934, eliminado nos oitavos de final, pela Hungria. Mas, de notar, que o Egipto é a primeira selecção africana a jogar um mundial de futebol.