“Os grupos juvenis da paróquia devem estar interligados”, defende frei Silva Kitadica

Este domingo, da solenidade da festa do baptismo do Senhor Jesus Cristo, o Pároco de Santo António, frei Silva Kitadica, dedicou os 54 minutos e 10 segundos da sua homilia à juventude cristã.

Por: Pedro José Mbinza

Ao comentar a primeira leitura, o pároco destacou que o episódio do baptismo de Jesus coloca-nos frente à frente com um Deus que aceitou identificar-se com o homem, partilhar a sua humanidade e a sua fragilidade, a fim de oferecer-lhe um caminho de liberdade e de vida plena. “Portanto, estamos a falar da encarnação”.

“Por isso, notamos que no baptismo Jesus tomou consciência da sua missão, Ele foi enviado pelo Pai para nos resgatar e congregar todos os povos”, enalteceu o padre, que apelou aos jovens a cultivar o espírito de paz no seio das suas famílias através do perdão, do diálogo, da reconciliação e da harmonia.

Inimizade entre irmãos

Frei Kitadica lamentou ainda a existência de exemplos de testemunhos tristes, quando um irmão deixa de falar com o outro irmão, situação que encara como um escândalo, “porque o Senhor nos chama para participarmos no seu reino”.

A relação entre os jovens também foi elencado pelo Pároco de Santo António, defendendo que os grupos juvenis devem estar interligados, mantendo a unidade na diversidade.

Ao longo da sua homilia, explicou ser importante tomar decisões e cristanizar as nossas mentes com músicas que têm boas mensagens, sustentando que “é preciso STOP na vida”.

“Mesmo estes que fazem 20 anos de namoro, têm que tomar decisão para não roubar tempo, depois as manas têm um tempo útil de fertilidade e namoro não é universidade”, clarificou o Padre.