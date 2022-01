Taxistas suspendem greve e queixam-se de perseguições da Polícia

As três associações de taxistas que convocaram a greve, nomeadamente, a Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA), a Associação dos Taxistas de Angola (ATA) e a Associação de Taxistas de Luanda (ATL) decidiram esta tarde levantar a greve e dialogar com o Governo Provincial de Luanda (GPL).

Em conferência de imprensa, os protagonistas do protesto e consequente paralisação da actividade de táxi em Luanda, que começou com a retirada silenciosa das frotas de táxis na semana passada dizem estar a ser alvos de perseguição, buscas e capturas da parte de agentes da Polícia Nacional e asseguram que há, pelo menos, 100 líderes das associações de taxistas detidos.

Os líderes das associações reiteram que pretendem dar uma moratória ao Governo Provincial de Luanda para atender as reivindicações constantes do caderno reivindicativo apresentado às autoridades e denunciaram, novamente, que o Executivo esteve a dialogar com pessoas estranhas às associações de taxistas considerados actores não válidos para falar em nome dos taxistas.

Entretanto, caso o governo não atenda as revindicações e caso os taxistas e seus lideres continuarem a ser detidos de forma arbitrária, as associações poderão voltar a paralisar os táxis colocando Luanda, novamente, em alvoroço pela falta de transportes de passageiros, cujos contornos terminaram ontem em vandalismo em algumas artérias da cidade capital, com maior incidência no distrito do Benfica onde um comité do MPLA foi parcialmente destruído e um autocarro do Ministério da Saúde foi incendiado depois de ter sido apedrejado com profissionais da saúde no seu interior.

De referir que a greve começou na última quinta-feira, dia 06 de Janeiro, altura que os taxistas resolveram retirar de forma silenciosa as frotas de táxis da via, culminado com a paralisação total esta segunda-feira, 10 de Janeiro. Por este facto, muitos cidadãos viram-se obrigados a andar a pé por longos quilómetros para chegarem aos seus locais de serviço ou a casa depois de uma jornada laboral.