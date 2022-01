TAAG vai voltar a voar para Cabo Verde

Esta é uma das primeiras medidas práticas da visita do presidente daquele país, José Maria Neves, a Luanda. O acordo foi anunciado por João Lourenço na conferência conjunta que decorreu hoje ao início da tarde.

De acordo com o presidente as autoridades dos dois países estão a preparar os documentos, para a assinatura de um acordo no domínio dos transportes aéreo e marítimo, no âmbito do qual a transportadora aérea angolana TAAG vai retomar os seus voos comerciais, entre Angola e Cabo Verde, suspensos devido as consequências da pandemia da Covid-19.

Disse ainda que os voos vão ligar, não só as capitais dos dois países, mas também outros destinos na África Ocidental, Europa e Estados Unidos da América. “Estamos a trabalhar com celeridade, no sentido de criarmos uma empresa que, a partir de Cabo Verde, possa explorar o mercado da África Ocidental, no capítulo da transportação de passageiros na região, em benefício de todos os países interessados”, declarou.