Cabo Verde defende parceria estratégica com Angola

O Chefe de Estado de Cabo Verde, José Maria Neves, defendeu, esta segunda-feira, em Luanda, o fortalecimento dos laços de amizade e de cooperação entre o seu país e Angola, mediante uma parceria estratégica diversificada.

Ao intervir na abertura das conversações oficiais entre os dois países, no quadro da sua visita de Estado, José Maria Neves disse existir um campo de cooperação mutuamente vantajoso, em prol do desenvolvimento sustentável de Angola e de Cabo Verde.

Salientou que o seu país pretende cooperar com Angola nos sectores dos transportes, comércio, turismo, pescas, agricultura e segurança, assim como almeja estreitar relações nas áreas das finanças, educação, capacitação de recursos humanos, administração pública, tecnologias de informação, energias renováveis, saúde e cultura.

“Acreditamos que a cooperação económica e empresarial pode ser o factor dinamizador das relações entre os dois países, através de parcerias nos mais diversos sectores”, frisou.

José Maria Neves congratulou-se com os investimentos angolanos em Cabo Verde e a retoma dos protocolos assinados no sector da aviação civil.

Apontou como benéficas as negociações no domínio dos transportes aéreos, para uma parceria estratégica para a exploração conjunta de destinos, assim como a institucionalização de mecanismos de diálogo entre as agências de investimentos e exportações de Angola e de Cabo Verde, com vista a dinamizar os negócios.

“Creio existirem imensas possibilidades de Cabo Verde aproximar Angola à Africa Ocidental, para negócios nos mais variados domínios”, realçou.

No plano multilateral, manifestou o interesse do seu país em continuar a aprofundar as vias e os meios para reforçar a concertação, no âmbito das organizações internacionais, regionais e sub-regionais.

Referiu que o seu país considera essencial a revitalização da Organização das Nações Unidas (ONU), passando pela reforma do seu Conselho de Segurança, a fim de conferir maior representatividade dos estados membros na tomada de decisões sobre paz e segurança internacionais.

Por outro lado, salientou que a operacionalização da Zona de Livre Comércio Africana é uma excelente oportunidade para o reforço da integração continental, garantia da recuperação das economias, após a pandemia da Covid-19, e o impulso ao comércio intra-africano, num mercado potencial de mil e 200 milhões de pessoas.

De igual modo, disse acreditar que a melhoria da mobilidade no espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é essencial para o reforço dos laços identitários, económicos, culturais e científicos da organização.

Felicitou Angola pelos esforços para a estabilização da região dos Grandes Lagos e pelo projecto de elaboração da história sobre a luta de libertação dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Os presidentes de Angola, João Lourenço, e de Cabo Verde, José Maria Neves, reuniram-se, em privado, hoje, em Luanda, tendo abordado a cooperação bilateral.

A visita a Angola é a primeira de José Maria Neves ao exterior, desde que assumiu a chefia do Estado cabo-verdiano, em Novembro do ano transacto.

Na investidura de José Maria Neves, como quinto Presidente de Cabo Verde, desde a independência do país, a 5 de Julho de 1975, estiveram presentes dignitários de vários países, entre os quais o Presidente angolano, João Lourenço.