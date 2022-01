Vacina contra a covid-19 da Fiocruz será 100% nacional

Vacina contra a covid-19 produzida pela Fiocruz será 100% nacional

Com isso, terá um processo de fabricação mais rápido

Anúncio foi feito nesta sexta pela Anvisa

A vacina contra a covid-19 produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)/Astrazeneca será 100% nacional e, com isso, terá um processo de fabricação mais rápido.

Com a aprovação anunciada nesta sexta-feira (7) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), todas as etapas de produção do imunizante serão concluídas no país sem necessidade de importação de insumos de outros locais.

Em comunicado divulgado, a Agência destacou que “aprovou a inclusão na fabricação da vacina contra Covid da Fiocruz com o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) fabricado pela própria Fiocruz. Na prática, a decisão conclui o processo da Fiocruz para que o Brasil tenha uma vacina 100% nacional, com todas as etapas de produção realizadas no Brasil”.

A Anvisa destacou ainda como foi o processo de análise. “Para essa decisão, a Anvisa avaliou os estudos de comparabilidade. Estes estudos demonstram que, ao ser fabricada no país, o insumo mantém o mesmo desempenho que a vacina importada. Em maio de 2021 a Anvisa já havia feito a Certificação de Boas Práticas de Fabricação do novo insumo, o que garante que a linha de produção cumpre com todos os requisitos necessários para a garantia da qualidade do IFA. Desde então a Fiocruz vinha realizando a produção de lotes testes para obter a autorização de uso do IFA nacional na vacina Covid-19 (recombinante)”, explicou.

Ainda segundo a Agência, o anúncio desta sexta conclui a transferência de tecnologia feita pela Fiocruz e que teve início no ano passado.