São Tomé e Príncipe: Governo mobiliza recursos financeiros após chuvas

O governo de São Tomé e Príncipe já tem o parecer preliminar do orçamento para a reabilitação das infra-estruturas danificadas pelas recentes enxurradas. As verbas sairão do tesouro público com a ajuda dos parceiros bilaterais e multilaterais do país.

Estão a ser avaliados os danos, em termos de infraestruturas, como pontes, para se ter uma ideia geral do seu impacto com vista a mobilizar recursos financeiros.

“Há equipas sectoriais no sentido de se avaliar os danos em termos de infraestruturas”, disse o primeiro-ministro.

A mobilização de recursos financeiros será feita pela via do tesouro público e da ajuda dos parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, afirmou Jorge Bom Jesus.

“Por um lado, mobilizar a verba do tesouro e por outro, dos parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe”, acrescentou.

O impacto é desastroso e estima-se que a reabilitação de algumas infraestruturas como pontes levará muito tempo.

As famílias das localidades mais atingidas já estão a receber apoios.