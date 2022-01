Morreu Sidney Poitier, o primeiro actor negro a receber um Oscar

Sidney Poitier, o renomado actor, realizador e activista de Hollywood morreu aos 94 anos, disse a sua família. A notícia também foi confirmada esta sexta-feira, 7, à Reuters pelo Ministério das Relações Exteriores das Bahamas.

Eugene Torchon-Newry, director-geral interino do Ministério das Relações Exteriores, confirmou a morte de Poitier.

Poitier rompeu as barreiras raciais como o primeiro negro vencedor do Oscar de melhor actor pelo desempenho no filme “Lilies of the Field”, que estreou em 1963.

O actor inspirou uma geração durante o movimento pelos direitos civis. Poitier criou um legado cinematográfico distinto num único ano, com três filmes de 1967, numa época em que a segregação prevalecia em grande parte dos Estados Unidos.

Em “Guess Who’s Come to Diner”, ele interpretou um homem negro com uma noiva branca e “In the Heat of the Night” ele era Virgil Tibbs, um polícia negro que enfrenta o racismo durante uma investigação de assassinato. Ele também interpretou um professor numa escola difícil de Londres no mesmo ano em “To Sir, With Love”.

Poitier ganhou o seu Oscar de melhor actor que fez história por “Lilies of the Field” em 1963, no papel de um faz-tudo que ajuda freiras alemãs a construir uma capela no deserto. Cinco anos antes, Poitier fora o primeiro negro indicado ao Oscar para actor principal pelo seu papel em “The Defiant Ones”.

O seu personagem Tibbs de “In the Heat of the Night” foi imortalizado em duas sequências – “They Call Me Mister Tibbs!” em 1970 e “The Organization” em 1971 – que se tornou a base da série de televisão “In the Heat of the Night”, protagonizada por Carroll O’Connor e Howard Rollins.

Os seus outros filmes clássicos da época incluíram “A Patch of Blue”, em 1965, no qual o seu personagem fez amizade com uma menina cega e branca, “The Blackboard Jungle” e “A Raisin in the Sun”, que Poitier também interpretou na Broadway.

Poitier nasceu em Miami em 20 de Fevereiro de 1927, foi criado numa fazenda de tomate nas Bahamas e teve apenas um ano de escolaridade formal. Ele lutou contra a pobreza, o analfabetismo e o preconceito para se tornar um dos primeiros actores negros a ser conhecido e aceite em papéis importantes pelo público.

Poitier escolheu os seus papéis com cuidado, enterrando a velha ideia de Hollywood de que actores negros só podiam aparecer em contextos degradantes como engraxadores, maquinistas e empregadas domésticas.

“Eu te amo, eu te respeito, eu te imito”, Denzel Washington, outro vencedor do Oscar, disse certa vez a Poitier numa cerimónia pública.

Como realizador, Poitier trabalhou com o seu amigo Harry Belafonte e Bill Cosby em “Uptown Saturday Night” em 1974 e Richard Pryor e Gene Wilder em 1980 em “Stir Crazy”.