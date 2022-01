Dubai ambiciona organizar vários eventos desportivos em 2022

Nos últimos dois anos, em todo o mundo, foram cancelados ou adiados eventos desportivos devido à pandemia.

O Dubai conseguiu organizar várias competições mundiais no último ano. “O Emirates Dubai Sevens é o maior evento de desporto e entretenimento dos Emirados. Celebramos os cinquenta e dois anos. Temos quatro mil e quinhentos participantes e temos a série mundial de râguebi de sete, com os melhores jogadores do mundo, homens e mulheres que acabaram de competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além disso, temos oito campos de râguebi, três de cricket e quarto de netball, e zonas para crianças”, disse à euronews Thomas Burwell, responsável do Dubai Sevens.

No início do ano, teve lugar o Campeonato do Mundo masculino de Cricket que atraiu adeptos de todas as idades durante quatro semanas. O DP World Tour Championship foi outro dos destaques desportivos do ano. A competição reúne os cinquenta melhores jogadores de golfe da temporada, para o último torneio do ano no Dubai. No ano passado, o evento foi realizado sem público.

“Os jogadores adoram regressar todos os anos ao Dubai. Adoram o campo de golfe. Trazem as famílias, adoram o clima. É realmente um grande momento do ano para eles, e é o fim da temporada. Jogaram o ano inteiro para tentarem qualificar-se para este evento e conseguiram. E por isso adoram estar aqui”, sublinhou Tom Philips, Chefe do Médio Oriente para o European Tour.

Tradicionalmente, o Dubai acolhe uma grande variedade de campeonatos, do xadrez ao karaté e ao ténis. A última Primavera ficou marcada pelo regresso da Dubai World CUP. Organizada pelo hipódromo de Meydan, Dubai World CUP é uma das corridas de cavalos que oferece maiores prémios a nível mundial.

O Campeonato de Amadores da Ásia Pacífico decorreu no Dubai Creek Golf Club depois da renúncia do país anfitrião inicialmente escolhido, motivada pelas restrições associadas à pandemia.

Dubai ambiciona acolher vários eventos desportivos em 2022

“O Dubai é um dos poucos sítios do mundo que está aberto. As coisas estão a voltar ao normal. Por isso, queríamos acolher estes eventos. Foi assim que começámos a reflexão. Analisámos a situação durante uma semana para saber se era possível organizar o evento num prazo tão curto. Normalmente, um torneio implica um ano de preparação. Cerca de 300 pessoas de todo o mundo chegam de avião, na maioria dos Estados Unidos”, afirmou Adel Zarouni, responsável da Federação de Golfe dos Emirados.

Os últimos dois anos têm sido um desafio para os organizadores de eventos desportivos. “O desafio para nós é acolher cem mil pessoas. Já passaram mais de 700 dias desde o início da pandemia. Somos o maior torneio de râguebi de sete do mundo e somos muito mais do que isso. Mal podemos esperar para dar as boas-vindas a todos os adeptos que estão de regresso ao Dubai. Estamos entusiasmados por abrir as nossas portas ao mundo. O Dubai está numa posição única para acolher competições mundiais devido à nossa posição geográfica e às infra-estruturas existentes. Já o provámos com o campeonato de cricket e com a Liga Indiana de Cricket. Com o Dubai Sevens voltamos a provar que durante a pandemia estamos em boa posição para servir o desporto global”, referiu Thomas Burwell.

Uma opinião partilhada por Adel Zarouni: “temos instalações e experiência ao nível da organização de eventos, do futebol ao cricket e ao râguebi. Acolhemos o Campeonato Mundial e a primeira liga indiana de cricket, a mais importante a nível mundial. Somos uma nação de desporto. Após este sucesso, somos vistos como bons anfitriões. Mas, na verdade, o desporto é algo que está no nosso sangue”.