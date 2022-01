MCA Group em Angola reforça contratação de mulheres em projectos de energia

O projecto solar do MCA GROUP que se encontra em fase de implementação na Baía Farta, Benguela, conta já com nove mulheres na estrutura operativa, integradas na equipa de instalações eléctricas e que assumem um papel de destaque no processo de montagens de painéis solares inteligentes.

O projecto, posto em prática para a promoção de energias verdes, o único desta dimensão, permite aumentar a sustentabilidade e revolucionar o acesso à energia em Angola.



O ano de 2021 marca uma viragem em termos de contratação de recursos humanos no feminino, levando muito a sério o 5.º dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – a Igualdade de Género. O MCA GROUP deu assim um passo importante na contratação de mão-de-obra feminina, no âmbito das Energias em território angolano, onde, até 2023, prevê assegurar a construção de pelo menos mais sete projectos de energia fotovoltaica. São já 13 mulheres que frequentaram a formação em processos internos do MCA Group bem como formação de inglês.

Uma das principais preocupações do MCA GROUP é assegurar a total equidade de género, garantindo em todas as acções e decisões da estrutura organizativa a total ausência de qualquer elemento diferenciador.

O MCA GROUP tem acumulado conhecimentos neste sector promissor, não ficando apenas pelas centrais solares fotovoltaicas de injecção na rede, mas também com uma forte aposta em armazenamento, redes, transformação e transmissão, mini-redes em sistemas isolados, bem como soluções industriais de auto-consumo.



Globalmente, o Grupo conta com um universo de 130 colaboradores do género feminino, sendo uma das prioridades incrementar o número de mulheres em funções de maior destaque na organização, quer ao nível de funções de Direcção, Coordenação Técnica e Operacional. A transição de 2020 a 2021, espelha já um incremento de 15% no número global das colaboradoras em cargos de liderança, um passo importante e que se espera seja mais rápido para que se atinja as metas propostas.

O principal projecto solar onde participa o MCA GROUP em Angola consiste na construção de sete parques fotovoltaicos, em seis províncias angolanas, com uma capacidade total de 370 megawatts (MW). O projecto, que inclui o maior parque fotovoltaico da África Subsariana, no Biópio, Benguela (188 MW) envolve um investimento de 500 milhões USD, com capacidade para produzir energia para 2,4 milhões de pessoas. Para além de Benguela, o projecto envolve a construção, pelo MCA GROUP, de parques fotovoltaicos no Huambo, Moxico, Luanda Sul, Lunda Norte e Bié e deverá estar concluído em 2023.