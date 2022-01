Bento Kangamba tem 60 dias para pagar dívida de 15,5 milhões de Kwanzas ao atleta Nary

O empresário, político e general Bento dos Santos Kangamba, dono da equipa de futebol Kabuscorp do Palanca, tem 60 dias para pagar uma dívida de 15,5 milhões de Kwanzas ao atleta Nary. A informação é da Federação Angolana de Futebol.

De acordo com o último comunicado oficial da Federação Angolana de Futebol emitido na semana passada, o Conselho de Disciplina da FAF condenou o Kabuscorp do Palanca, equipa do general Bento Kangamba, ao pagamento da quantia avaliada em 15 milhões e 500 mil Kwanzas num prazo máximo de 60 dias.

De referir que o valor acima citado é referente a uma dívida resultante do incumprimento contratual, contraída pela direcção do Kabuscorp do Palanca com o seu ex-atleta Bráulio Adélio Olim Diniz, mais conhecido nas lides desportivas por “Nary”.

Ainda no referido comunicado, o Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol frisou que o clube do Palanca, foi notificado no dia 11 de Outubro de 2021, afim de prestar algum tipo de esclarecimento em torno do caso, facto que, não se efectivou, passados mais de 60 dias do prazo estabelecido, não obstante ter sido advertido das consequências legais que do seu acto poderiam advir.

Em função disso, o Clube Kabuscorp do Palanca foi condenado ao pagamento de 15 milhões e 500 mil Kwanzas num prazo máximo de 60 dias.

Contactados pela Camunda News à respeito, membros afectos a direcção do clube, sem gravar entrevista, desdramatizaram a situação, afirmando ser um problema comum entre os clubes de futebol em Angola e que, em tempo oportuno, irão pronunciar-se.

De referir que a equipa de Bento Kangamba já chegou a ser sancionada pela Federação Internacional de Futebol, tendo sido rebaixado para a 2º Divisão e posteriormente para o campeonato Provincial de Luanda, em Abril de 2019 em virtude de ter contraído dívidas por incumprimento das clausulas contratuais em dois diferendos que opunha o Clube do Palanca e o TP Mazembe da República Democrática do Congo, bem como o Ex-Atleta Rivaldo.