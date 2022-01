Subsídios aos órgãos públicos de comunicação ultrapassam os “USD 45 milhões”

Quatro empresas públicas de comunicação receberam do governo, 45,6 milhões de dólares em subsídios, sendo a TPA a que mais recebeu.

O valor ultrapassa largamente, o que receberam em conjunto, empresas estratégicas do sector dos transportes, Caminhos de Ferro de Benguela, Caminhos de Ferro de Moçâmedes e Caminhos de Ferro de Luanda, pouco menos de 9,1 milhões de dólares americanos.



De acordo com dados compilados pelo economista Carlos Rosado de Carvalho, em 2020, a TPA abocanhou 17 milhões de dólares, a RNA 13,5, o Jornal de Angola 9,2 e a Angop 5,9.

A par destes valores, as empresas contam com outros arrecadados com a venda de publicidade.

A Gráfica Popular, empresa também tutelada pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, abreviadamente “MINTTICS”, recebeu 0,4 milhões de dólares americanos no referido ano.