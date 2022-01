Notas do Kwanza da “Série 2012” fora de circulação

As notas do Kwanza da Série 2012 deixaram de circular como meio de pagamento em Angola, este sábado (dia 1 de Janeiro de 2022), obedecendo um critério de calendarização do Banco Nacional de Angola (BNA).

Trata-se das notas de 200, 500, mil, dois mil e cinco mil kwanzas, todas da Série 2012, que coabitaram com as da Série 2020, pela última vez, sexta-feira, 31 de Dezembro de 2021.

De acordo com o cronograma do Banco Nacional de Angola, desde o primeiro de Janeiro de 2022, as notas da Série de 2012 deixaram de ser aceites nas transações correntes.

Entretanto, de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2022, as mesmas podem ser depositadas nas contas bancárias, junto dos bancos comerciais, continuando a pertencer aos seus proprietários.

De acordo com o BNA, a partir de 1 de Julho de 2022 até 31 de Dezembro de 2026, as mesmas poderão ser trocadas, apenas no Banco Nacional de Angola e suas delegações regionais.

Os bancos comerciais vão receber, por sua vez, os depósitos de notas da Série 2012, e os levantamentos serão da Série 2020.

Até Novembro de 2021, o Banco Nacional de Angola (BNA) já tinha retirado de circulação 80% das notas da Série 2012.