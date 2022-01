Nacionalista pede feriado para Dia dos Mártires

O nacionalista Amadeu Amorim defendeu hoje, terça-feira, em Luanda, que o Dia dos Mártires da Repressão Colonial volte a ser feriado nacional, pela importância da data que indica a coragem do povo angolano na luta pela independência.

Amadeu Amorim prestou estas declarações à imprensa depois do vice-governador da província de Luanda, para esfera Política e Social, Dionísio da Fonseca, ter depositado uma coroa de flores no túmulo do Soldado Desconhecido, no cemitério da Sant’ana.

Reforçou que o 4 de Janeiro de 1961 e o 29 de Março de 1959 deveriam ser momentos históricos, porque foram destas datas onde saiu “o grito” que impulsionou a luta para a independência de Angola.

Amadeu Amorim mostrou-se insatisfeito com a forma como tem sido celebrada a efeméride, onde a deposição da coroa de flores é o ponto mais alto.

Por seu turno, o nacionalista Diogo Ventura considerou a data como um marco para os angolanos tornarem o país independente.

Já o secretário-geral da Associação do 4 de Janeiro (Baixa de Cassange), Jesus Alfredo, defendeu a construção de um monumento que simboliza todos os envolvidos na batalha.

Disse que estão a ser feitas parcerias com empresas privadas para a implementação de projectos na zona da Baixa de Cassange.

E 1961, dezenas de pessoas foram dizimadas, marcando o início da contestação à ocupação colonial, sobretudo ao desrespeito dos padrões básicos da humanidade.

Em homenagem aos compatriotas assassinados pelo então Exército Português, na região da Baixa de Cassange, província de Malanje, foi instituído o “4 de Janeiro” como Dia dos Mártires da Repressão Colonial.

Tudo começou, quando contratados da Baixa de Cassange, agastados com o trabalho forçado e péssimas condições laborais e rendimento salarial ínfimo, decidiram paralisar o cultivo de algodão da empresa “Cotonang”.

Estes trabalhadores eram retirados das suas aldeias e obrigados a cultivar o algodão nos territórios indicados pela referida empresa “Cotanang”.