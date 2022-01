Presidente da República fala à imprensa na Quinta-Feira

O Presidente da República, João Lourenço, falará quinta-feira de manhã, em entrevista colectiva, a repórteres de cinco órgãos de informação.

Será o retomar da iniciativa presidencial inaugurada em Janeiro de 2018, com um primeiro encontro nos Jardins do Palácio Presidencial entre o Chefe de Estado e a imprensa, esta representada por centenas de jornalistas.

No quadro desse programa, o Presidente da República falou sucessivamente num segundo encontro amplo no final do mesmo ano e, mais tarde, concedeu entrevistas direccionadas, em exclusivo umas vezes, e em formato partilhado, noutras, como sucedeu com o semanário Novo Jornal e a Televisão Pública de Angola.

Desta vez (quinta-feira, a partir das 10h00), cinco órgãos terão a oportunidade de colocar questões directas ao Presidente da República, sendo que outros meios de imprensa o farão em ocasiões futuras.