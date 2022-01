O Centro Camões com a exposição “Sem Limites” até ao dia 16 de Janeiro

A exposição da autoria do artista plástico Jardel Selele é composta por 37 obras e pode ser visitada de segunda a quinta-feira das 9h00 às 17h00 e sexta-feira das 9h00 às 13h00.

Este trabalho de Jardel Selele assume um carácter desafiador na utilização de diferentes suportes de pintura como a tela, o papel, o veludo e a madeira, bem como, na paleta de cores utilizadas, onde o negro ganha um especial destaque.

Jardel Selele é um jovem artista angolano, natural de Luanda que tem vindo a construir um percurso contínuo e consistente no campo das artes plásticas.

No ano de 2020 foi desafiado a produzir uma obra inspirada na pandemia, que fez parte da exposição colectiva usa máscara, intitulada “Covid vs Esperança”, tendo a mesma sido distinguida com o Prémio Camões – Centro Cultural Português.

O prémio que se materializou na realização desta exposição individual.