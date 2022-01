Médico de Bolsonaro acredita que nova cirurgia provavelmente não será necessária

Antônio Luiz Macedo, médico de Bolsonaro, acredita que não será preciso fazer nova cirurgia

Presidente da República foi diagnosticado com suboclusão intestinal

Macedo está nas Bahamas e voltará nesta segunda para acompanhar tratamento do presidente

Responsável pelo tratamento de Jair Bolsonaro (PL), o médico Antônio Luiz Macedo acredita que não será necessário submeter o presidente a uma nova intervenção cirúrgica. Bolsonaro foi diagnosticado com uma suboclusão intestinal.

“Provavelmente, não será necessário cirurgia. O quadro é semelhante ao da última vez”, declarou Macedo em entrevista à Folha de S. Paulo. A conclusão tem base em relatos de colegas e resultados de exames aos quais o presidente foi submetido ao longo do dia.

O médico ainda não esteve com Jair Bolsonaro: ele estava nas Bahamas, onde passava férias, e voltará ainda nesta segunda (3) ao Brasil, em avião fretado. Por isso, as conclusões finais de Macedo só serão possíveis quando ele conseguir retornar ao país.

Nas redes sociais, o próprio presidente falou na possibilidade de uma nova cirurgia. “Comecei a passar mal após o almoço de domingo. Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje. Me colocaram sonda nasogástrica. Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal”, escreveu.

Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM) afirmou que Bolsonaro sentiu um “desconforto abdominal” e, ainda hoje, passará por exames. “A Secom informa, ainda, que o Presidente passa bem e que mais detalhes serão divulgados posteriormente, após atualização do boletim médico.”

O hospital Vila Nova Star, onde Bolsonaro está internado, também divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do presidente. Segundo a equipe média, Bolsonaro “deu entrada na unidade na madrugada desta segunda-feira, devido a um quadro de suboclusão intestinal”. Os médicos afirmam que Jair Bolsonaro está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo na manhã pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo. No momento, o presidente Jair Bolsonaro não tem previsão de alta.