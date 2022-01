Covid-19: Angola reporta 844 novos casos e 325 recuperados

As autoridades sanitárias anunciaram, esta segunda-feira, o registo de 844 novos casos, 3 óbitos e 325 pacientes recuperados, nas últimas 24 horas.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual sessão de actualização de dados, dos novos casos, 341 foram diagnosticados em Luanda, 185 em Cabinda, 61 no Moxico, 46 no Huambo, 43 no Cuando Cubango, 41 no Bié, 34 na Huíla, 31 na Lunda Norte, 17 no Namibe, 15 no Uíge, 12 em Malanje, 12 na Lunda Sul e 6 em Benguela.

Com idades que variam de 2 meses e 91 nos, 476 são do sexo masculino e 368 do sexo feminino.

Nas últimas 24 horas, os laboratórios processaram 2.565 amostras, com uma taxa diária de positividade de 32,9 por cento.

Dos óbitos, 2 foram registados em Luanda e 1 em Malanje.

Já entre os recuperados, Franco Mufinda anunciou que 301 residem em Luanda, 18 no Bié e 6 na Lunda Sul.

Angola conta com 83.764 casos confirmados, 65.034 recuperados, 1.775 óbitos e 16.955 activos. Dos activos, 9 estão em estado crítico, 48 graves, 94 moderados, 129 leves e 16.675 assintomáticos.

Nos centros de tratamentos estão internados 274 pacientes, enquanto 169 cumprem quarentena institucional.