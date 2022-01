Cidadão mata amigo por dinheiro em Caconda

Um cidadão de 32 anos de idade foi detido pela Polícia Nacional (PN) na Huíla, nesta segunda-feira, no município de Caconda, acusado de matar o seu amigo de 49, para roubar 150 mil Kwanzas da venda de um boi.

O crime ocorreu às oito horas, no sector de Banje, comuna do Cusse, de acordo com o porta-voz do comando provincial da PN na Huíla, inspector-chefe Fernando Tongo, em declarações à ANGOP, no Lubango.

Detalhou que a ocorrência deu-se após a vítima ter vendido uma cabeça de gado bovino a 150 mil kwanzas e o suposto implicado, ao aperceber-se que o “amigo” fazia-se acompanhar do valor, convidou-o para um passeio e no percurso agrediu-lhe com um porrinho até à morte.

Posteriormente, o acusado apoderou-se do dinheiro, que ainda não foi recuperado.

Avançou igualmente a detenção, no mesmo dia, de um outro cidadão de 25 anos de idade por suposta violação sexual de uma adolescente de 16, no bairro comandante Cowboy, no município da Matala.

Segundo Fernando Tongo, a lesada encontrava-se diante de seu portão e apareceu o suspeito que a convidou para um estabelecimento comercial para poder pagar uma gasosa e no percurso desviou-a para um num lugar desabitado, onde praticou o crime.