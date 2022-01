Avançado angolano “Picas” oficializado como reforço do GD Chaves de Portugal

O jovem avançado internacional angolano Hermenegildo Domingos Sengue “Picas”, foi esta segunda-feira, 03 de Janeiro, oficializado como novo reforço do Grupo Desportivo Chaves, clube da segunda divisão portuguesa.

Aos 20 anos de idade, Picas cumpre a sua primeira aventura como futebolista profissional no futebol português, após ter deixado o Petro de Luanda.

Formado na Escola de Futebol do Zango do projecto “brincando com a bola com Tio Nandinho”, foi na equipa do Catetão onde o jovem jogador se afirmou, tornando-se dos talentos mais sonantes no futebol angolano nos últimos três anos.

Na temporada 2020/2021, Picas foi dos jogadores mais influentes no plantel da equipa do Petro de Luanda, tendo contribuído com sete golos em 43 encontros disputados.

Picas, chega para reforçar o ataque do plantel da equipa chavense, que ocupa actualmente o 6° lugar na tabela classificativa do campeonato, com 26 pontos somados em 16 jogos disputados.