Detido cidadão mauritaniano com 22 barras de lingotes de prata

O Serviço de Investigação Criminal, deteve, na semana finda um cidadão de nacionalidade Mauritaniana, quando tentava viajar para a Turquia com 22 barras de Lingotes de Prata, dissimuladas na base de uma Caixa Térmica.

De acordo com o Serviço de Investigação Criminal, a detenção do comerciante de 39 anos de idade, de nacionalidade Mauritaniana e residente na província de Luanda desde o ano de 2009, ocorreu no aeroporto 4 de Fevereiro quando o mesmo fazia o chek-in para o embarque no Voo TK-585, ao serviço da Companhia aérea TURKISH AIRLINES que seguiu para Istambul, na Turquia.

A sua detenção, foi despoletada pelo Departamento de Investigação Criminal do Aeroporto Internacional de Luanda, numa acção conjunta com os órgãos do sistema de segurança do referido aeroporto que detectaram as 22 barras de Lingotes de Prata, dissimuladas na base de uma Caixa Térmica.

A detenção ocorreu na sequência da apreensão, durante o rastreio na Contentorização de bagagem ao serviço da SGA, onde o sistema magnético de raio X, detectou no interior da base de uma caixa térmica devidamente colada com fita cola, a existência de corpos estranhos, motivo pelo qual de conformidade aos procedimentos da ICAO, foi solicitada a presença do passageiro, que submetido a verificação entrosiva pelos Técnicos da AGT, determinou-se a existência, de vinte e duas (22) peças em barras de Lingotes que se presume ser prata, com o peso aproximado de 11.0 kg.

Referir que de acordo investigação preliminar, o SIC apurou que a referida bagagem, foi-lhe entregue por um amigo, também Mauritaniano, por volta das 11 horas, na sala de embarque, com pretexto de fazer chegar à um terceiro em Instambul.

Diante dos factos o cidadão em causa recebeu ordem de detenção e será presente ao Digno Magistrado do Ministério Público junto do AIL, para os ulteriores procedimentos legais, enquanto outras diligências prosseguem para determinar e deter o outro envolvido.