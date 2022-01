África do Sul: Fogo do Parlamento sob controlo e um suspeito detido

O incêndio no parlamento sul-africano foi controlado na manhã desta segunda-feira.

No dia seguinte ao início do incêndio declarado, por volta das 5h de domingo, no prédio da antiga assembleia na Cidade do Cabo, foi hora de avaliar os danos.

O incêndio destruiu escritórios e causou o colapso de alguns tectos deste complexo parlamentar sul-africano de 138 anos.

Não foram comunicados feridos, uma vez que o Parlamento estava encerrado para as férias.

No entanto, a polícia prendeu um homem de 51 anos que foi preso em conexão com o incêndio.

O grande edifício é composto por três partes: um edifício que abriga a actual Assembleia Nacional, outro que abriga a câmara alta do Parlamento, denominado Conselho Nacional de Províncias, e a parte mais antiga, onde os parlamentares se reuniam anteriormente.

Construído em 1884, o prédio da antiga assembleia servia hoje como escritórios.

Autoridades sul-africanas disseram que o incêndio começou neste prédio antes de se espalhar para o prédio mais novo da actual Assembleia Nacional.

Os danos significativos são esperados, pois os dois edifícios abrigam cerca de 4.000 obras de arte e património, algumas das quais datam do século XVII.

Apenas a Biblioteca do Parlamento, que possui uma colecção única de livros, parece ter sido poupada.

Os presidentes das duas câmaras e membros do governo devem se reunir durante o dia para um primeiro inventário.