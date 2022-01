Advogado do activista Zecamutchima diz que não consegue falar com ele há mais de um mês

O advogado de defesa do líder do Movimento Protectorado Português Lunda Tchokwé, José Mateus Zecamutchima, diz desconhecer o paradeiro do seu constituinte, com o qual não se encontra há mais de um mês.

O activista angolano continua detido há 10 meses, em Luanda, ainda sem data de julgamento.

Salvador Freire lamenta que o Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Luanda não lhe permita visitar Zecamutchima e assegura que “não sabemos o paradeiro do nosso constituinte apenas sabíamos que ele estava no SIC-Luanda”.

A VOA contactou o porta-voz do SIC, superintendente de investigação, Manuel Halaiwa, que sem gravar entrevista esclareceu que o caso está com o tribunal provincial da Lunda Norte, ao qual compete toda informação sobre o arguido.

Salvador Freire, que já recebeu a pronúncia do tribunal há mais de um mês e aguarda pela marcação do julgamento, diz não entender a razão do impedimento de contactar o seu constituinte.

“Nós, como advogados, não entendemos por quê… até porque nós sabíamos e visitávamos Zecamutchima no SIC-Luanda, agora vamos ao SIC Luanda e nos dizem que temos que contactar o SIC-Geral, já contactamos a procuradoria e nada… não entendemos o por quê”, conclui.

José Mateus Zecamutchima foi detido a 8 de Fevereiro de 2021 e é acusado dos crimes de associação de malfeitores e rebelião armada, na sequência dos confrontos registados a 30 de Janeiro, na vila de Cafunfo, na província da Lunda Norte, entre a polícia e cerca de 300 manifestantes convocados pelo Movimento Protectorado Português Lunda Tchokwe que pretendiam protestar contra o abandono a que dizem estar votados os habitantes daquela rica região em diamantes.

O número de mortos continua uma incógnita, com as autoridades a falarem em seis, enquanto activistas e partidos da oposição apontam para mais de 30.