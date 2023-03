“Nobreza Residence”: Novo condomínio nasce em Luanda

Um novo condomínio de luxo está a nascer em Luanda, para albergar moradores aos quais serão designados nobres e a pensar numa classe média alta. Trata-se de um condomínio fechado denominado “Nobreza Residence”, cujas primeiras 54 moradias de diferentes tipologias e, com 50 porcento de execução física começam a ser entregues no primeiro semestre de 2022.

O referido projecto habitacional localizado no bairro Camama, distrito urbano da Cidade Universitária, município de Talatona, em Luanda, foi apresentado nesta quarta-feira, 29 de Dezembro, e está a cargo da empresa angolana “Lausar Limitada”.

Segundo o director geral da “Lausar”, Hermenegildo Domingos Sebastião, o condomínio projectado numa área de 12 hectares vai albergar 365 residências, das quais 245 serão vivendas do tipo V3, V4 e V5, 120 apartamentos até três andares de tipologias T3 e T4, cujos preços variam em função da tipologia de cada residência, sendo que a mais acessível está orçada a partir de 22 milhões e 24 mil kwanzas, cuja modalidade de pagamento por renda resolúvel contempla 72 prestações mensais, durante seis anos.



De acordo com aquele responsável imobiliário, as primeiras moradias a serem entregues entre os meses de Julho e Agosto de 2022 encontram-se já a 50 por cento de execução física e está aberto a clientes que pretendem viver de forma confortável, em segurança e numa zona, considerada calma, sendo que, os moradores têm a liberdade de solicitar a empresa encarregue da construção de fazer as alterações mediante os seus gostos, “sem fugir, como é óbvio, do padrão das infra-estruturas”.

O condomínio “Nobreza Residence” vai contar ainda com vários serviços para o bem-estar dos moradores, segundo garantiu Hermenegildo Sebastião, tais como creche, ginásio, restaurante, entre outros serviços sociais.