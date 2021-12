Miss Huíla 2018 detida por suspeita de integrar rede criminosa com pastor da Igreja Pentecostal

O Serviço de Investigação Criminal deteve a Miss Huíla 2018, que se encontrava foragida, suspeita do crime de associação criminosa e roubo qualificado, informou hoje o porta-voz da polícia local.

O porta-voz do comando provincial da polícia na Huíla, inspector-chefe Fernando Tongo, confirmou a detenção de Beatriz Alves, de 23 anos, supostamente envolvida no crime de associação criminosa.

“Através de mandado de detenção emitido pela PGR [Procuradoria-Geral da República] foi possível proceder à detenção desta cidadã”, referiu Fernando Tongo, em declarações emitidas pela Rádio Nacional de Angola.

Segundo o responsável, Beatriz Alves encontra-se detida nas celas do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais, que procedeu à detenção em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal.

A indiciada supostamente tratava das diligências de assaltos em lojas, cantinas, farmácias, viaturas e pessoas, na comuna de Arimba, município do Lubango, capital da Huíla, com um grupo de marginais desmantelado pela polícia no dia 11 deste mês.

De acordo ainda com a emissora pública, integra o grupo um pastor da Igreja Pentecostal do Reino de Deus e um mecânico, ambos detidos no dia 11, sendo o cabecilha da rede um indivíduo foragido de Luanda há três meses.