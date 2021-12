Caso Jeffrey Epstein: Ghislaine Maxwell considerada culpada

Ghislaine Maxwell foi considerada culpada no esquema de tráfico sexual de menores que envolveu Jeffrey Epstein. Os membros do júri do Tribunal de Nova Iorque acreditam que a socialite britânica, amiga e antiga namorada do magnata norte-americano, teve um papel importante no recrutamento de quatro jovens que eram pagas por Epstein para atividades sexuais ilícitas.

Bobbi Sternheim, advogada de defesa de Maxwell, disse à porta do tribunal acreditam “firmemente” na inocência de Ghislaine e que que estão “muito dececionados com o veredicto”. A advogada disse também que vão recorrer da decisão e que estão “confiantes de que ela será absolvida”.

Num julgamento que durou um mês, o Ministério Público quis provar que Maxwell era o braço–direito de Epstein, enquanto eram namorados, nos anos 90 e início do milénio.

Maxwell pode vir a cumprir uma pena de até 65 anos de prisão.

Spencer Kuvin, advogado de nove vítimas de Jeffrey Epstein, fala de uma “vitória para todas as vítimas da Maxwell e de Epstein” e para todas “as crianças, meninos, meninas, mulheres e homens que são vítimas de abusadores como este”.

Epstein era acusado de pagar atos sexuais a menores em festas na própria mansão, em Nova Iorque. Foi várias vezes condenado por abuso sexual…mas o caso só estourou em 2019, altura em que o movimento #metoo ganhou dimensão.

Preso, Epstein suicidou-se, enquanto aguardava julgamento.