Sanlam e Alianz SE a negociar uma parceria para África

Esta será a maior plataforma de venda de seguros em África, sendo estendida a todos os países com excepção da África do Sul, onde as companhias manterão estratégias autónomas

A seguradora sul-africana Sanlam e alemã Allianz SE confirmam que iniciaram negociações para estabelecer uma parceria estratégica no continente africano, confirma o Jeune de Afrique. Discretamente informaram os investidores que estavam a trabalhar num acordo para trabalharem conjuntamente o mercado africano de seguros, com excepção da África do Sul, país onde cada uma das partes manterá as operações de forma autónoma.

Em termos práticos, as duas companhias têm hoje um universo de prémios brutos vendidos até 22 de Dezembro em África de quase as 900 milhões de dólares, que seria a base de início desta operação. A forma deste acordo não passará por qualquer troca de capital entre as empresas, mas apenas por uma parceria de abordagem de cada um dos mercados, inovação ao nível dos produtos a oferecer e rentabilização das equipas e dos processos. O entendimento pode ser formalizado na primeira semana de Janeiro.