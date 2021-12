Preço do barril de petróleo aumentou sete dólares em apenas oito dias

O índice brent cresceu 9,7% entre 21 e 28 de Dezembro, passando de 71,88 dólares por barril para 78,87 dólares. O efeito do aumento exponencial de casos de infecção da nova variante Ómicron em todo o mundo, ainda não se faz sentir neste mercado.

O preço do barril do petróleo – brent – valorizou sete dólares nos últimos oito dias, passando de um valor de abertura de mercado de 71,88 dólares no passado dia 21 para um valor de 78,87 dólares no início da sessão de hoje, o valor mais alto do mês de Dezembro. Este incremento de 9,7% em apenas uma semana pode também ter como explicação o aumento de consumo que acontece nesta altura do ano, a quadra natalícia, nos principais consumidores a norte do planeta.

Apesar do mundo estar a bater recordes nos números de infecção diária de Covid-19, esse dado não influencia as perspectivas de recuperação económica por parte dos maiores compradores, sendo que, no entanto, se esta situação se mantiver por mais algumas semanas, a tendência será contrária, similar ao que aconteceu no final de Novembro quando o índice brent caiu quase 13 dólares em apenas quatro dias, de 82,24 dólares a 25 de Novembro para 69,80 dólares a 01 de Dezembro.

O facto do preço do gás se manter elevado na Europa e Estados Unidos, da OPEP + manter activa a sua política de cortes, e de alguns países estarem com as suas reservas incompletas, leva a que se assista a este crescimento sustentado do preço. Lembrar também que o governo norte-americano também anunciou que vai colocar parte das suas reservas estratégicas no mercado a partir de Janeiro para equilibrar os preços, o que pode levar a uma baixa na segunda semana do próximo ano.

Recorde-se que o mês de Outubro foi o que registou preços mais altos no ano que agora termina, com valores de abertura de mercado – brent – sempre acima dos 80 dólares em todos os dias, tendo tido valor máximo de comercialização em Londres a rondar os 86,7 dólares no dia 25 de Outubro.