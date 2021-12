Manchester City é o grande vencedor do Boxing Day

A equipa onde joga Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo aplicou a maior goleada do dia, na vitória sobre o Leicester (6-3). Três dos jogos agendados para hoje foram adiados devido ao covid-19.

O Manchester City continua em estado de graça e desta vez quem sofreu foi o Leicester, sem Ricardo Pereira no onze devido a lesão. Aos 25 minutos o jogo já tinha contornos de goleada uma vez que De Bruyne, Mahrez, Gundogan e Sterling já tinham feito o gosto ao pé.

O intervalo fez bem aos ‘foxes’ que cheiraram a recuperação, com dez minutos fantásticos, onde Maddison, Lookman e Iheanacho quase empataram a partida. O susto acordou os ‘citizens’ que marcaram pouco depois por Laporte e Sterling bisou, fixando o 6-3 final.



Assim a equipa de Guardiola continua na liderança da Premier League, com 49 pontos, enquanto a temporada cinzenta do Leicester continua, pois seguem no décimo lugar, com 22 pontos.

O Arsenal parece ter entrado nos eixos e está numa maré de vitórias imparável. A equipa joga bom futebol e respira confiança como prova a goleada na visita ao Norwich (5-0).

A equipa de Arteta entrou forte e, aos 6 minutos, Saka já tinha inaugurado o marcador. A fechar a primeira parte Tierney aumentou a vantagem.



O passar do tempo só reforçava a superioridade dos ‘gunners’ e Saka voltou a marcar. Até ao final Lacazette e Smith Rowe também celebraram, construindo a goleada que deixa o Arsenal na quarta posição da tabela, empurrando o Norwich cada vez mais para o fundo da classificação.

Cédric Soares também marca o dia de hoje, pois foi diagnosticado com covid-19.

Em Londres o Tottenham dominou a partida contra o Crystal Palace (3-0) e continua em fase ascendente. O trio maravilha (Harry Kane, Lucas Moura e Son) foi responsável pelo triunfo, que deixa os ‘Spurs’ na quinta posição e o Crystal Palace em 12.º.