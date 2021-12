Jornalismo angolano fica mais pobre: Faleceu o Jornalista Salgueiro Vicente

Faleceu na madrugada desta quarta-feira, 29 de Dezembro, o jornalista Salgueiro Vicente.

De acordo com os colegas de profissão, que confirmaram o infortúnio ao Portal de Angola, ainda não são conhecidas as causas da morte do Jornalista da Rádio Ecclesia.



“Até ao momento desconhe-se a causa da morte do Salgueiro. Sabemos apenas que trabalhou ainda ontem, terça-feira, 28, de forma normal e que faleceu durante a noite. Ou seja, ele dormiu e não acordou mais”, disseram.

Entretanto, as reações não se fizeram esperar. O Presidente do Sindicato dos Jornalistas Teixeira Cândido, serviu-se das redes sociais para dar a conhecer perda irreparável deste jovem jornalista.

Vários jornalistas, escritores, polícias e membros da sociedade civil também deixaram as suas mensagens nas redes sociais, com maior realce no Facebook, para expressarem a sua dor em relação a partida prematura de Salgueiro Vicente, o jovem jornalista da província do Huambo, que criou a marca #noenclave# para deixar os seus escritos sobre os mais variados temas da sociedade angolana.