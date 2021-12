Cabinda acolhe acto central do 4 de Janeiro

O Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria anunciou, esta terça-feira, para a província de Cabinda a realização do acto central do Dia dos Mártires da Repressão Colonial, a assinalar-se a 4 de Janeiro.

Em comunicado, o referido Ministério informa que as jornadas do Dia dos Mártires da Repressão Colonial decorrem sob o lema “04 Janeiro de 1961 a 04 de Janeiro de 2022 – 61 anos de Honra e Glória aos Bravos Heróis da Baixa de Cassanje”.

Ainda para o mês de Janeiro, o Ministério da Defesa Nacional anunciou a realização do acto central do Dia do Antigo Combatente e do Veterano da Pátria, que se comemora no dia 15.

Segundo o comunicado, o acto central do 15 de Janeiro, terá lugar na província do Huambo, sob o lema “Antigo Combatente e Veterano da Pátria – Símbolos da Liberdade, Paz e Reconciliação Nacional”.