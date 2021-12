Brasil: Sobe para 21 número de vítimas mortais e 34 mil desalojados nas cheias da Bahia

Subiu para 21 o número de mortos, 350 o número de feridos e para 35 mil os desalojados, resultado das cheias da Bahia, no Brasil.

As fortes chuvas das últimas semanas transformaram as estradas em autênticos rios.



Foram colocadas em Estado de Emergência 116 cidades no Nordeste brasileiro. Milhares de casas, comércio e empresas ficaram completamente destruídos. As autoridades falam em 34 mil desalojados e 470 mil pessoas foram afetadas.

Esta é a altura de chuvas, na região mas não chovia assim há 32 anos. De Novembro até agora choveu cinco vezes mais do que o normal.