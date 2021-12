Omatapalo e Jaime Freitas ficam com os hotéis Infotur no sul do País

Mais de um mês depois do Expansão ter anunciado, o IGAPE confirma agora que a Omatapalo ficou com a gestão do hotel Infotur em Benguela, e Jaime Freitas com os hotéis da cadeia na Huíla e no Namibe

Tal como o Expansão tinha anunciado neste site em Novembro, o grupo Omatapalo já está a gerir o hotel Infotur de Benguela e o empresário Jaime Freitas os hotéis da cadeia do Namibe e Huíla. Apesar das tentativas de desmentir esta informação por parte das entidades envolvidas naquela altura, a verdade é que veio mesmo a confirmar-se.

Foi o próprio IGAPE (Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado) confirmou em comunicado. “O referido concurso contou com a participação de 11 concorrentes, tendo concluído no dia 13 de Dezembro de 2021”, O documento sublinha terem sido concluídas todas as fases previstas nas peças do procedimento, e todos os critérios de adjudicação nelas previsto.

Os hotéis da Rede Infotur localizados nas províncias de Benguela, do Namibe e da Huíla estão então a ser explorados por duas entidades privadas distintas, após conclusão, no dia 13 deste ano, do concurso de cessão.

Assim, nos termos do Concurso Público n.º 04/IGAPE/21 sobre Cessão do Direito de Exploração e Gestão com opção de compra das referidas unidades, a de Benguela será gerida pelo grupo Omatapalo, S.A.

Enquanto isso, os hotéis do Namibe e da Huíla, de igual modo no Sul de Angola, passam a ser explorados pelo empresário José Jaime Agostinho Freitas, como o culminar de um processo aberto pelo Despacho n.º 2178/21 de 7 de Junho da Ministra das Finanças.