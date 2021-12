Equipas resgatam corpos de 28 migrantes na costa da Líbia

O Crescente Vermelho Líbio anunciou que as suas equipas resgataram corpos de 28 migrantes na costa oeste do país, a mais recente tragédia na rota de migração mais mortal do mundo.

Noutro local foram encontrados três sobreviventes, mas por agora se desconhece qualquer ligação entre os dois grupos.

“O avançado estado de decomposição dos corpos indica que o naufrágio aconteceu há vários dias”, acrescenta a nota da organização divulgada neste domingo, 26, e alerta que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas.

Imagens publicadas pela imprensa líbia mostram cadáveres alinhados ao longo da costa e depois colocados em sacos para corpos.

A Líbia, devastada por uma década de conflito e ilegalidade, tornou-se um ponto de partida importante para migrantes africanos e asiáticos que procuram desesperadamente chegar à Europa.

Há poucos dias, num espaço de uma semana, 160 migrantes morreram em incidentes semelhantes, elevando o número total de vidas perdidas este ano para 1.500, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações.

No mesmo período, a organização revelou que mais de 30.000 migrantes foram interceptados no mesmo período e voltaram para a Líbia.