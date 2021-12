Covid-19: Angola confirma circulação da Ómicron

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, confirmou, esta sexta-feira, a existência de casos da variante Ómicron em Angola, particularmente na capital do país (Luanda).

Segundo a governante, que fazia a actualização dos dados relativos à Covid-19, das 17 amostras enviadas, recentemente, a um laboratório português, 16 foram ómicron e um da variante delta.

Dos casos registados até ao momento, todos em Luanda, oito têm histórico de viagem, sendo sete da Árica do Sul e um da Inglaterra, precisou Sílvia Lutucuta.

Reafirmou a letalidade desta variante, razão pela qual aconselha os angolanos no sentido de cumprirem, com rigor, as medidas de prevenção emanadas pelas autoridades sanitárias.

Conforme a ministra, trata-se de uma variante com elevado grau de mutações e de transmissibilidade.

A governante aconselhou os angolanos no sentido de, em caso de sintomas semelhantes ao de gripe comum (tosse, corrimento nasal, dores de cabeça e, em alguns casos, diarreia e falta de olfato), acorrerem às unidades sanitárias mais próximas para fazerem a testagem da Covid-19.