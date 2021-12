João Lourenço já em Luanda

O Presidente da República, João Lourenço, regressou esta quinta-feira a Luanda, proveniente dos Emirados Árabes Unidos (EAU), onde cumpriu uma visita oficial de três dias.

Acompanhado pela primeira dama, Ana Dias Lourenço, o Chefe de Estado foi recebido no Aeroporto Internacional “4 de Fevereiro” pelo vice-presidente da República, Bornito de Sousa.

Nos EAU, onde esteve desde segunda-feira, João Lourenço trabalhou em Abu Dhabi e no Dubai.

Em Abu Dhabi, testemunhou a assinatura de quatro memorandos de entendimento entre os dois Estados.

Trata-se dos memorandos “sobre a implantação do programa de pransformação Digital Angola 2024”, “de intenções para a cooperação e exploração de oportunidades”, “de intenções para a Cooperação no sector dos Transportes”, bem como “para cooperação no sector de Energia e Águas”.

Também em Abu Dhabi, o Estadista angolano recebeu, em audiências separadas, representantes de diferentes empresas dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e com representante do Fundo Soberano dos EAU.

Em Dubai, útima etapa da visita, reuniu-se com o xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoun, Vice-Presidente, 1° Ministro e Governador do Dubai.

O encontro marcou o ponto mais alto da missão do Chefe de Estado angolano nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Ainda em Dubai, João Lourenço esteve na Expo 2020, onde prestigiou o dia nacional de Angola na exposição.