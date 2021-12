João Lourenço considera Expo encontro de culturas

O Presidente angolano, João Lourenço, considerou a Expo 2020 Dubai um importante ponto de encontro de civilizações, culturas e povos do mundo.

No livro de honra do pavilhão de Angola na exposição, o Chefe de Estado sublinhou o facto de o evento ocorrer “numa altura em que se faz sentir cada vez mais a necessidade de solidariedade humana”.

Na ocasião, o Estadista expressou satisfação por ter visitado o pavilhão de Angola na Expo Dubai, Emirados Árabes Unidos (EAU).

“Constitui uma grande honra visitar a Expo 2020 Dubai, em particular o pavilhão de Angola, que muito nos orgulha”, escreveu no livro de honra,após a visita guiada ao pavilhão, em companhia da primeira dama, Ana Dias Lourenço.

O Chefe de Estado aproveitou o momento para felicitar as autoridades e o povo dos EAU, bem como os responsáveis angolanos pelo sucesso do pavilhão do país.

No pavilhão de Angola, o Presidente João Lourenço recebeu das mãos da comissária geral de Angola na Expo, Albina Assis, um quadro que retrata figuras da cultura nacional.

A Expo Dubai 2020 movimenta, em média, 500 mil turistas por dia.

O Chefe de Estado angolano está nos EAU, desde segunda-feira, para uma visita oficial de três dias, no quadro do reforço da cooperação bilateral.