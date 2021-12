EPAL garante restabelecimento de água nos próximos dois dias em Luanda

A EPAL-EP vai restabelecer o fornecimento da água potável na cidade de Luanda nas próximas 48 horas, após o desacoplamento de uma das condutas de diâmetro nominal de 1200 milímetros, resultante das quedas pluviométricas registadas na capital.

Saliente-se que, a conduta separada por consequência da chuva que caiu nos últimos dias nesta cidade, é a que transporta a água bruta da Estação de Bombagem de Cassaque para o canal superior que alimenta as Estações de Tratamento do líquido do Luanda Sul, Luanda Sudeste, Kikuxi 1 e Kikuxi 2.

Em declarações hoje (quarta feira) á imprensa, o director de projecto da EPAL, Feliciano Catiolo, após uma visita de constatação aos trabalhos que decorrem na conduta, informou que já foi estabilizado o sol da linha 1 que está a possibilitar fornecer 50 por cento de água bruta para a ETA de Kikuxi.

Indicou que outro passo consiste na estabilização da zona argilosa da linha 2, para facilitar a ligação da conduta que apresenta a rotura.

Assegurou, contudo, que após o término dos trabalhos, a água bruta proveniente das duas condutas vai seguir o seu ritmo de 60 por cento para a ETA de Kikuxi.

Desta forma, acrescentou, o fornecimento da água na cidade de Luanda voltará a normalidade.

Recorde-se que, em função da ocorrência, 22 zonas da cidade de Luanda estão privadas do abastecimento de água potável, designadamente Camama, Talatona, Nova Vida, Maianga, Samba, Alvalade, Prenda, Golfe, Neves Bendinha, Rangel, Cassenda, Cassequel, Miramar e Sambizanga.

Os bairros Mártires do Kifangondo, Vila-Alice, Kinaxixi, Marçal, Ilha de Luanda, Viana, Vila Estoril, 28 de Agosto, Patriota e Benfica, encontram-se igualmente sob restrição no abastecimento de água.