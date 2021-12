Petro vence Sporting de Benguela, e iguala o sagrada esperança na tabela de classificação

O Petro de Luanda juntou-se ao Sagrada Esperança, com 35 pontos, na liderança do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, após vencer ontem, por 3-0, o Sporting de Benguela, no Estádio de Ombaka, em desafio de conclusão da 13ª jornada.

Com maior volume de jogo ofensivo, o Petro procurou, nos instantes iniciais, confirmar o favoritismo teórico com Tiago Azulão, Job e Érico a criarem dificuldades ao último reduto dos donos da casa.

Os comandados de Osvaldo Roque “Jony” não se fizeram rogados e conseguiram dar boa réplica à formação vinda da capital, pois procuravam fechar as linhas de passe e dificultavam ao máximo as investidas contrárias.

O primeiro sinal tricolor foi dado aos 25 minutos, quando Érico colocou a bola no fundo da baliza, mas o árbitro Bunga Case considerou ter havido carga sobre o guarda-redes leonino, num lance que gerou alguns protestos.

Volvidos quatro minutos da primeira meia-hora de jogo, o Petro obrigou o Sporting a recuar face ao ascendente ofensivo. Job testou os reflexos do guarda-redes adversário, na sequência de um livre e Cobra respondeu com uma espalmada para cima do travessão.

A persistência tricolor obrigou os leões a correrem mais e consequentemente a reajustarem o sistema defensivo. Aos 37 minutos, Tiago Azulão, no segundo poste, abriu o activo após cruzamento de Job.

Pouco depois, Edy Afonso desperdiçou uma oportunidade flagrante para dilatar o resultado.

Mais pragmático foi o colega de equipa, Érico Castro que com dois toques, voltou a balançar as redes da baliza do Sporting de Benguela, fazendo o 2-0, para o Petro, resultado que assinalou o fim da primeira parte.

No reatamento, assistiu-se a algum abrandamento competitivo da parte do conjunto do Eixo Viário, que passou a jogar a ritmo de treino, ainda assim, Yano fez o 3-0, com um “chapéu” sobre Cobra, aos 75 minutos, numa altura em que os leões pareciam já não ter argumentos tácticos para fazer mais.