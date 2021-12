Moageira 10 de Dezembro e Multitel disponíveis para alienação

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) anunciou, terça-feira, a abertura do Concurso Público Internacional para a alienação de 20% da quota-parte do Estado na “Moagem 10 de Dezembro” e 90% da participação social na Sociedade Multitel – Serviços de Telecomunicações, Lda.

Segundo uma nota de imprensa a que ANGOP teve acesso hoje, quarta-feira, os referidos concursos públicos, a decorrerem no âmbito do Programa de Privatizações – Propriv (2019-2022), estão abertos a investidores nacionais e estrangeiros “devidamente qualificados para o efeito”.

Os 20% da quota-parte do Estado no património total da “Moagem 10 Dezembro” são detidos pelo IGAPE e 90% das acções na MULTITEL pertencem indirectamente à Sonangol E.P e ao Estado angolano, através da PT VENTURES, Banco de Comércio e Indústria (BCI – já privatizado) e ANGOLA TELECOM, respectivamente.

Entretanto, os interessados devem apresentar as suas candidaturas ao IGAPE, durante a semana, no período entre às 08:00 e às 15:30, a contar da data do anúncio do concurso até ao dia 14 de Janeiro de 2022, para a “Moagem 10 de Dezembro”, e até ao dia 11 de Março próximo, para a Multitel — Serviços de Telecomunicações, Lda.

Empresas a privatizar

A Multitel – Serviços de Telecomunicações Lda está no mercado desde 1999, licenciada por um contrato de concessão para prestação do serviço de comunicação de dados de uso, público outorgado pelo Instituto Nacional de Telecomunicações – INACOM.

Enquanto isso, a “Moagem 10 de Dezembro”, que esteve paralisada durante 12 anos, pertence à Cerangola, tendo sido reinaugurada em 2017, na cidade do Lobito (província de Benguela) com capacidade para produzir 100 toneladas de trigo e 30 de farelo/dia.