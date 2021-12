Até onde irá a ascensão do Grupo Carrinho?

No consulado de João Lourenço, o Grupo Carrinho foi conquistando notoriedade empresarial. Após se ter focado na área do comércio alimentar, o grupo ganhou a privatização do Banco Comércio e Indústria. Mas há dúvidas que permanecem.

No consulado de João Lourenço, o Grupo Carrinho saiu da discrição e tem assumido um papel preponderante na paisagem empresarial angolana. Na passada semana ficou a saber-se que o grupo angolano venceu a privatização do Banco Comércio e Indústria (BCI,) pelo qual pagou cerca de 25,9 milhões de euros. A operação foi concretizada através de um leilão realizado na plataforma da Bolsa de Dívidas e Valores de Angola.