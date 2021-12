Serviços da Africell só estarão disponíveis no próximo ano

Tal como o Expansão já tinha avançado, a Africell só começará a implantar os seus serviços no próximo ano. O CEO da Africell Angola, Christopher Lundh, confirma o lançamento faseado dos serviços em 2022, mas não concretizou datas. Nesta quinta-feira procedeu-se à activação técnica.

Contrariamente ao que tinha sido anunciado no momento da atribuição da licença, o prazo era dezembro de 2021, a Africell só vai começar a operar no mercado angolano no próximo ano. Em nota de imprensa, a propósito da activação técnica que aconteceu nesta quinta-feira, pode ler-se que “considerando a disponibilização de serviços por camadas a clientes empresariais e retalhistas, a cobertura focar- se-á inicialmente em Luanda, o principal centro social e comercial de Angola, que tem uma população de oito milhões de habitantes, sendo posteriormente alargados para outras regiões, incluindo Lubango, Benguela e Lobito”.

A Africell obteve o título unificado de telecomunicações de Angola em Fevereiro de 2021 e já investiu mais de 100 milhões de dólares em Angola, incluindo a construção de infraestruturas físicas e espera que esta taxa de investimento acelere nos próximos meses, de acordo com a informação. O objectivo é a contratação de 2.000 colaboradores directos e indirectos até meados de 2022, 95% dos quais serão angolanos.