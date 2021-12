Covid-19: Angola anuncia 148 novos casos e 52 recuperados

As autoridades sanitárias anunciaram, esta segunda-feira, o registo de 148 novas infecções e a recuperação de 52 pacientes, nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim diário, 133 casos foram diagnosticados em Luanda, 8 em Cabinda, 5 no Zaire, 1 no Bengo e 1 na Lunda Sul.

A lista é constituída por 102 pacientes do sexo masculino e 46 do sexo feminino, cujas idades variam de 1 aos 90 anos.

Nas últimas 24 horas, os laboratórios processaram 2.477 amostras, com uma taxa de positividade diária de 4.5 por cento.

Dos recuperados, 35 residem em Luanda, 8 no Zaire, 6 em Cabinda e 3 no Huambo.

Angola regista um cumulativo de 66.086 casos confirmados, dos quais 526 activos 1.738 óbitos e 63.822 recuperados.

Dos casos activos, 6 estão em estado grave, 41 moderados, 61 leves e 417 assintomáticos.

Nos centros de tratamento estão internados 109 pacientes, enquanto 167 cidadãos cumprem quarentena institucional e 380 contactos de casos positivos estão sob vigilância médica.