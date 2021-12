Guarda-redes angolano Hugo Marques “brilha” no futebol sul-africano

Após ter chegado à marca de 100 jogos sem sofrer golos na carreira, o experiente guarda-redes de 35 anos de idade Hugo Marques, esteve este sábado (18) em destaque no triunfo do Cape Town City, por 2-1, diante do Swallows FC.

Com mais uma performance extraordinária, o número “1” dos Palancas Negras voltou a brilhar entre os postes, anulando vários lances de golos na partida, garantindo mais um triunfo de sua equipa no campeonato Sul-africano.

Hugo Marques, foi eleito o melhor jogador em campo, tendo recebido o prémio no final do encontro.

Com o estatuto de titular indiscutível na baliza do Cape Town City, o guarda-redes internacional angolano já leva 15 encontros disputados no campeonato Sul-africano, tendo sofrido 16 golos, totalizando 1350′ minutos de jogo.

A equipa do Cape Town City ocupa atualmente o 9° lugar do principal campeonato de futebol da África do Sul, com 22 pontos somados em 15 encontros disputados.