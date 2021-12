Angolanos integram a lista das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia

A “100 Power List”, divulgou nesta terça-feira 14 de Dezembro, os nomeados da 1ª edição das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia, e para o orgulho de Angola, fazem parte da mesma Preto Show, Maria Borges, Israel Campos, Gilmário Vemba, Cláudio Kiala, Sharam Diniz, Sarchel Necésio, Vera Daves, Mauro Sérgio, Luaty Beirão e o activista Kalaf.

Segundo Vanessa Sanches, co-fundadora da Bantumen, as 100 personalidades foram escolhidas através da sua arte, ofício ou associativismo, e por promoverem a excelência nas suas respectivas áreas de actuação impulsionando um sentido de representatividade e de pertença entre a comunidade negra lusófona

A iniciativa que é promovida em conjunto com a revista digital Bantumen e Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), visa dar importância à lusofonia num sentido circular.

No total, foram nomeados 17 nomes em representação de Angola, 17 do Brasil, 15 de Cabo Verde, 10 de Moçambique, nove da Guiné-Bissau, sete de São Tomé e Príncipe, e Portugal com 25.