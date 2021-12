Zaire: SIC detém gestores públicos por suspeita de peculato

Dois gestores públicos acusados de crimes de peculato, associação criminosa, falsificação informática e branqueamento de capitais, foram detidos terça-feira, em Mbanza Kongo, província do Zaire, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Trata-se do chefe do Departamento dos Recursos Humanos (RH) do Gabinete Provincial da Saúde e o ex-chefe dos Recursos Humanos do Hospital Municipal do Soyo.

Uma nota do Serviço de Investigação Criminal, a que a ANGOP teve acesso esta quarta-feira, especifica que pesa sobre os acusados a apropriação indevida de cerca de 70 milhões de Kwanzas do erário, entre 2011 e 2015.

A nota explica que os acusados, aproveitando-se das vagas de ingresso na carreira médica, abertas a nível da província do Zaire, no período indicado, inseriram quatro nomes de funcionários fantasmas, cujos salários reflectiam nas respectivas contas bancárias.

A ANGOP soube que o actual director do Gabinete Provincial da Saúde, também está arrolado nesse processo, por alegada negligência, estando obrigado a apresentar-se periodicamente aos órgãos locais de justiça.