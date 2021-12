Lewis Hamilton condecorado por Príncipe Charles como “Cavaleiro da Rainha”

Três dias após perder a chance de conquistar o oitavo campeonato da Fórmula 1, Lewis Hamilton recebeu, nesta quarta-feira, 15 de Dezembro, o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, em uma cerimônia feita pelo Príncipe Charles, no Castelo de Windsor. Essa é considerada a maior honraria da coroa britânica.

Esta condecoração, atribuída durante uma cerimónia no castelo de Windsor, reconhece a carreira desportiva do britânico, heptacampeão mundial de Fórmula 1, que no último domingo deixou escapar a oportunidade de conquistar o oitavo título.

Sir Lewis Hamilton é o quarto piloto de F1 a ser ordenado como cavaleiro depois de Jack Brabham, Stirling Moss e Jackie Stewart.

SIR é uma honra dada aos cavaleiros da Ordem do Império Britânico. O homenageado é reconhecido por realizações notáveis, bravura pessoal e serviços para o Reino Unido, e, assim, se torna um membro da nobreza monárquica.

E quem recebe o título, mas não é cidadão do Reino Unido não pode usar o Sir. Quem se insere neste contexto é Pelé, que doi condecorado Cavaleiro da Coroa Britânica em 1997 pela Rainha Elizabeth II.