Dji Tafinha faz campanha para que Sílvio Nascimento seja visto por 50 Cent a fim de fazer parte do filme “Rainha Nzinga”

Após tornar-se pública a notícia de que o rapper norte-americano 50 Cent, em parceria com a Starz, produzirá o filme que vai abordar sobre a vida da rainha Nzinga Mbande, o músico angolano Dji Tafinha está a promover uma campanha nas redes sociais para que o actor Sílvio Nascimento seja conhecido por 50 Cent, a fim de fazer parte do elenco, com o intuito de representar Angola na série.

«50 Cent vai produzir o filme da nossa rainha Nzinga Mbande, vamos m@rcar de forma incansável o 50 Cent nesse post para ele ver o trabalho do nosso grande Sílvio Nascimento, é uma grande oportunidade para um dos nossos lá chegar», escreveu Tafinha, tendo, de seguida, vários comentários onde o rapper norte-americano aparece marc@do.

Anteriormente o cantor angolano comentou na publicação do também produtor do filme em questão, apelando que em Angola há muitos atores talentosos que poderiam ser enquadrado na série “Queen Nzinga”.