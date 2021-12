Covid-19: Mais de 100 mil cidadãos tomaram a segunda dose no Cuanza Sul

Cento e dois mil 354 cidadãos na província do Cuanza Sul tomaram a segunda dose de vacinação contra à Covid-19, Abril último, informou hoje o Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias.

Conforme a instituição, 96 mil 408 pessoas tomaram a segunda dose, cinco mil 946 a dose única da Johnson&Johnson, ao passo que 320 mil 693 indivíduos têm apenas a primeira dose.

O município do Sumbe tem o maior número de vacinados, com 120 mil 948 pessoas, seguida do Amboim com 56 mil 458 vacinados, Cela com 45 mil e 29 administrados, enquanto a Quilenda surge na cauda com 12 mil 426 vacinados.

Em declarações à ANGOP, a responsável do Departamento da Saúde Pública e Controlo de Endemias no Cuanza Sul, Delfina da Silva, avançou que a pretensão é vacinar, até o final do mês, um milhão 166 mil 345 cidadãos.

A responsável informou que até ao momento receberam 142.250 doses de Astrazeneca, 38.300 da Sinopharm, 111.150 de Pfizer e 34 mil da Johnson&Johnson.

A província do Cuanza Sul registou, desde Julho de 2020, 1.442 casos, dos quais 1.416 recuperados e 25 óbitos e 1 activo.